EIMA2022, protagonista la Olimac: "Tecnologia ed export. Ma la nostra risorsa più importante sono i dipendenti" [FOTO e VIDEO]

Una presenza di riferimento da sempre: la Olimac di Margarita anche in questo 2022 è tra le aziende protagoniste all'EIMA 2022, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione con BolognaFiere.

Francesco Imbimbo, responsabile commerciale dell'azienda, ai nostri microfoni parla delle macchina a mais, Drago GT e Drago 2, oltre che di uno dei prodotti di punta dell'azienda, Drago Gold, per la raccolta di girasole, premiato proprio a EIMA lo scorso anno.

Un'azienda legata al territorio ma di livello assolutamente internazionale: "Il 98% della produzione è destinato infatti all'export", spiega Imbimbo. Che aggiunge: "La principale risorsa dell'azienda sono i dipendenti".