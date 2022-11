Il calcio biellese piange la morte di Gianni Maffè, domani i funerali in Riva

Il mondo del calcio biellese piange la scomparsa di Gianni Maffè, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 94 anni. Molto conosciuto in tutto il territorio, ha lavorato per tutta la vita in banca; poi, una volta raggiunta la meritata pensione, ha dedicato anima e corpo alla sua grande passione.

Tifoso della Juventus, è stato per molti anni lo storico segretario della Junior Libertas Biellese e ha svolto il suo incarico con professionalità e grande impegno. Tanto da ricevere diversi riconoscimenti per i propri meriti sportivi, come il premio del Panathlon Biella “Una vita per lo sport”, consegnatoli nel 2011. A detta degli amici e dei parenti, una persona buona, generosa e stimata da tutti.

Lascia nel dolore la nipote Geetha, il genero Torben Riis e i parenti tutti. È possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis in strada Santa Maria di Campagnate 35/A, a Biella, con orario: 8.30/12.30 e 14/17.30. Il Santo Rosario sarà recitato a San Cassiano alle 18 di oggi, 16 novembre. Il funerale, sempre in Riva, sarà celebrato alle 15 di domani.