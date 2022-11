Candelo, conto alla rovescia per l'accensione dell'albero del borgo di Babbo Natale

“Anche quest'anno riparte l'evento natalizio nel borgo: dopo un'odissea di chiusure e limitazioni, in mezzo ad un'epoca di incertezze e paure, eventi come questo sono un piccolo mondo sereno di cui dobbiamo essere orgogliosi. Candelo è una realtà viva e vivace, che nonostante tutto si impegna a creare queste belle occasioni e a migliorarsi sempre”. Lo scrive il sindaco Paolo Gelone, sui propri canali social, che annuncia l'accensione dell'albero del borgo di Babbo Natale, in programma alle 17.15 di sabato 19 novembre. E aggiunge: “Non fermarsi mai costa impegno, da parte di tutti, e a questo impegno dobbiamo guardare con gratitudine e rispetto. Senza dimenticare le difficoltà e affrontandole al meglio, cerchiamo anche di abbracciare con gioia queste iniziative che colorano la nostra comunità. Non abbandoniamoci al grigiore. Siete tutti invitati per accendere la speranza di un futuro migliore. Lo faremo come sempre facciamo a Candelo: insieme”.