Agricoltori di Valdengo e Cerreto in festa dopo lo stop Covid

Dopo lo stop Covid, torna la Festa di Ringraziamento, organizzata dal gruppo agricoltori di Valdengo e Cerreto Castello. L'evento si svolgerà domenica 20 novembre, con ritrovo alle 8.30 presso l'abitazione del priore Alessandro Rastelli in via Cristoforo Colombo 15, a Valdengo, con rinfresco offerto ai presenti.

Seguirà, alle 10, la sfilata per la chiesa dei Santi Lorenzo e Rocco di Valdengo e la celebrazione della Santa Messa, officiata da don Luigi Bellotti. Al termine della stessa, sarà impartita la solenne benedizione a cavalli e trattori. Alle 11.30 corteo al via fino a piazza del Municipio di Valdengo, con deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti. Infine, pranzo sociale delle 13 nei locali della sede del Gruppo Amici Sportivi di via Libertà 30, a Valdengo. Presterà servizio la Banda Filarmonica di Valdengo, con il contributo del Comune.