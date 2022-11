La giunta Locca a Ponderano ha deliberato di dare in concessione contributi straordinari ad Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro, a sostegno delle perdite economiche subite a causa dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, Sindaco e assessori hanno deliberato l'atto di indirizzo per la redazione di un bando, in cui siano descritti i requisiti e le modalità per l’accesso ai contributi straordinari, fino ad un massimo di € 10.000,00 totali.