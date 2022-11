Sanità, incontro a Salussola con infermieri di famiglia e professionisti ASL Biella

Domani, giovedì 17 novembre, alle 17, presso il salone polivalente di Salussola ci sarà un evento per la popolazione, rivolto specialmente alle persone fragili e alle loro famiglie.

Lo annuncia il Comune sui propri canali social: “Un nuovo modo di prendersi cura delle persone con una medicina non più interventistica, ma di prevenzione della salute e soprattutto promozione per insegnare alla cittadinanza come affrontare alcuni problemi, che, con l'avanzare dell'età , limitano molto l'attività quotidiana. L'amministrazione comunale crede fermamente in questo nuovo modo di fare salute e vi invita ad ascoltare professionisti che si occupano di questa cosa come gli infermieri di famiglia e comunità e i professionisti della prevenzione dell'ASL di Biella. Un modo per confrontarsi e conoscere questi nuovi esperti che saranno il futuro della sanità”.