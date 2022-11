A una giovane ricercatrice polacca il premio dedicato a Elvo Tempia

Irmina Maria Michalek è la vincitrice della terza edizione del premio Elvo Tempia, inserito dal 2020 nella lista di quelli attribuiti dalla giuria del premio Anglesio. Istituito dal Fondo Elena Moroni per l’oncologia, celebra i progressi di scienza e medicina nella conoscenza del cancro ed è aperto ai giovani epidemiologi di tutto il mondo. Irmina Maria Michalek lavora all’istituto nazionale di ricerca sull’oncologia di Varsavia, dedicato a Marie Sklodowska-Curie ma ha collaborato anche per le università di Tampere in Finlandia e di Losanna in Svizzera.

Al suo attivo ha già 90 pubblicazioni scientifiche. Quella per cui è stata premiata analizza i rischi della morte per suicidio dei malati di tumore in Polonia nella fascia di età oltre i 75 anni. Il riconoscimento che onora la memoria di Elvo Tempia è riservato al più giovane tra i cinque migliori classificati del premio Anglesio, i cui nomi sono stati annunciati nei giorni scorsi in una cerimonia tenutasi a Torino in forma “mista”, parte in presenza e parte in videoconferenza. La vincitrice assoluta è stata la slovena Mojka Birk, dell’istituto di oncologia di Lubiana. Un secondo premio supplementare dedicato alla memoria di Sharon Whelan è andato a Thilagavathi Ramamoorthy dell’Indian council of medical research.

Il premio Anglesio è nato nel 2006 e fino al 2016 veniva assegnato in due round, uno durante la riunione annuale dell’Iacr (l’associazione internazionale dei registri tumori) e l’altro durante quella del Grell, il gruppo per l’epidemiologia e i registri tumori dei paesi di lingua latina di cui Anglesio fu il primo presidente. Dall’edizione 2017 il premio è unificato ma si sono aggiunti, per volontà dei promotori, altri riconoscimenti supplementari, tra cui quello dedicato a Elvo Tempia che esiste dal 2020, anno del centenario della sua nascita, con l’obiettivo di stimolare l’attività dei giovani scienziati.