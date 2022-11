L'amministrazione comunale di Valdilana invita la popolazione alla serata informativa a cui parteciperanno da remoto i rappresentanti di Open Fiber per fare il punto sulla situazione fibra in paese. Sarà possibile assistere presso la Sala Biagi, loc. Valle Mosso, Via Roma 42 o al Municipio di Ronco, Fne Ronco 1 o da remoto tramite collegamento gotomeet https://meet.goto.com/274739117