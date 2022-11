Coggiola, lavori in corso: chiude la strada per Noveis

“Si avvisa che, a causa dei lavori di messa in sicurezza della strada Noveis per sistemare la frana avvenuta durante l'alluvione 2020, il tratto di strada comunale dopo la chiesetta delle Piane per circa 500 m. sarà chiuso al traffico veicolare dal 14 novembre 2022 al 19 gennaio 2023”. Lo comunica il comune di Coggiola. E aggiunge: “Le attività turistico-ricettive dell'area sono aperte e raggiungibili transitando dal Comune di Caprile”.