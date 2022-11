Perini, Fi: "Lavori sul ponte della tangenziale: immaginabile una doppia carreggiata ridotta"

"Un relazione ai problemi veicolari causati da Anas venerdì 11 novembre sul ponte della tangenziale al momento del solo sopralluogo, ritengo che quando si tratterà di fare i lavori veri e propri, onde evitare il ripetersi di difficoltà che in questo caso si protrarrebbero per diverso tempo, si potrebbe ricavare sul ponte lo spazio necessario per una doppia carreggiata ridotta, con un traffico a velocità minima, ma almeno scorrevole.

Oppure, in alternativa o contestualmente, si potrebbe deviare il traffico veicolare in entrata sull’uscita della superstrada a Chiavazza immettendolo sulla Via Milano e lasciando la corsia libera sul ponte per il traffico in uscita.