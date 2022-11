La manutenzione delle macchine utensili e l‘esigenza di sicurezza sul lavoro

Il principio di integrazione della sicurezza in azienda impone un esame attento di tutte le funzionalità dei macchinari: le periodiche operazioni di manutenzione assicurano efficienza dell’impianto, incrementano la produzione e garantiscono condizioni di lavoro prive di rischi.

L’importanza della revisione periodica delle macchine utensili

Se il core business di ogni attività è il conseguimento di un guadagno adeguato al lavoro svolto, nessun imprenditore può pensare di raggiungere un simile obiettivo senza disporre di un impianto esecutivo efficiente e funzionale.

Per questo, la corretta gestione di qualsiasi complesso aziendale non può prescindere dalla regolare manutenzione di ogni suo elemento: oltre alla naturale usura dei componenti, le macchine utensili possono, infatti, subire danni incidentali che rallentano o fermano la produzione per tutto il periodo in cui deve essere eseguita la necessaria riparazione.

Programmare la ciclica revisione degli impianti serve quindi a ridurre l’incidenza nel tempo di tali eventualità, mantenendo le macchine in perfetta efficienza e assicurando la sicurezza di chi le gestisce.

Non si tratta solo di un atteggiamento utile e ‘virtuoso’ perché la periodica revisione degli impianti aziendali è soprattutto un adempimento imposto dalla legge: l’art. 15 del D. Lgs. 81/08 ne stabilisce l’obbligatorietà e prevede, in caso di mancata osservanza delle relative disposizioni, l’erogazione di sanzioni amministrative e penali.

Su questa linea di comportamento si colloca la pianificazione degli interventi di periodica revisione degli impianti aziendali, da affidare al manutentore macchine utensili , un professionista del settore in grado di offrire un supporto tecnico che coinvolge ogni aspetto del funzionamento dei macchinari.

E su queste direttive opera il personale di R.A.M. Service S.r.l., azienda specializzata nell’assistenza meccanica ed elettronica degli impianti industriali, che propone specifici protocolli di azione e accompagna l’attività di manutenzione con una consulenza tecnica mirata a prevenire o risolvere le diverse criticità.

Inoltre, per evitare che il procedimento di revisione delle macchine interferisca con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa e l’impresa subisca le conseguenze di dannosi ‘fermi di produzione’, i tecnici incaricati programmano le operazioni di manutenzione previo accordo con il cliente, tenendo conto delle singole esigenze aziendali e dei tempi esecutivi previsti per gli interventi.

Modalità di svolgimento dell’attività di manutenzione

La corretta gestione dei macchinari coinvolge tutta una serie di esigenze pratiche che hanno il carattere dell’opportunità: un impianto poco funzionale, infatti, non solo è scarsamente produttivo, ma è anche meno sicuro da utilizzare.

Proprio il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro – oggi quanto mai dibattuto – si sviluppa prevedendo comportamenti che si articolano in fasi diverse:

rileva, in primo luogo, la necessità di pianificare un ciclo di interventi da eseguire, preferibilmente compatibili con le esigenze produttive dell’azienda;

l’attività di manutenzione, una volta avviata, parte dalla diagnosi sullo stato globale dell’impianto e verifica la funzionalità dei singoli componenti delle macchine;

si procede, quindi, alla riparazione di eventuali guasti o, se necessario, alla sostituzione del macchinario danneggiato;

in qualche caso può essere utile procedere al retrofitting della macchina, un’attività di aggiornamento dei suoi componenti , che prevede la sostituzione di elementi obsoleti con altri tecnologicamente più avanzati e ne riporta le prestazioni ai livelli ottimali di partenza;

l’attività del manutentore si conclude sempre con la produzione di una specifica documentazione illustrativa degli interventi eseguiti e con la verifica di accertamento sulla reale funzionalità dell’impianto, correttamente ripristinato.

I processi operativi di un ‘sistema complesso’

Non solo efficienza e affidabilità dei macchinari: l’attività di manutenzione interessa spesso anche la gestione delle risorse umane.

Con riferimento, ancora una volta, al tema della sicurezza sul lavoro, è infatti indispensabile che gli operatori siano adeguatamente istruiti sull’uso delle macchine utensili.

Ciò rileva non solo in termini di competenza, permettendo al singolo lavoratore di intervenire su eventuali disfunzionalità contingenti, ma anche dal punto di vista della garanzia della sua incolumità durante lo svolgimento dell’attività.

A questo scopo, l’intervento di manutenzione assume una valenza peculiare quando si estende all’aggiornamento professionale degli operatori: questo ulteriore intervento si sviluppa mettendo i singoli lavoratori a conoscenza delle riparazioni eseguite o delle novità tecnologiche inserite, consentendo così un utilizzo della macchina più razionale e più sicuro.

Nessun sistema automatico di controllo, infatti, può essere equiparato all’abilità di un operatore consapevole ed esperto, in grado di riconoscere e interpretare i segnali provenienti dalla macchina che utilizza quotidianamente: implementare le competenze del lavoratore significa, quindi, migliorare l’efficienza globale dell’intero impianto produttivo.

Allo stesso modo, solo l’intervento di manutenzione effettuato da un tecnico esperto del settore garantisce il ripristino della funzionalità di una macchina utensile e assicura che la revisione sia adeguatamente condotta, servendosi di strumenti idonei al singolo caso.