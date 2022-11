Gigi D'Alessio in concerto a Biella, successo di pubblico

“Chiedo scusa al pubblico di Biella perché stasera ero influenzato, e vi ringrazio dal profondo del cuore perché siete stati fantastici! E con questa data abbiamo chiuso un tour indimenticabile che porterò sempre nel cuore. Grazie a tutti voi che come sempre mi sostenete in ogni occasione, siete la mia famiglia”. Così ha scritto sulla sua pagina Facebook il cantante Gigi D'Alessio, al termine del concerto, in programma ieri sera al teatro Odeon di Biella. Sala gremita, fans in visibilio e diverse autorità presenti in prima fila.