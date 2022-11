Mucca vaga di notte per Candelo, coppia di asini a spasso per Lessona (foto di repertorio)

Animali a spasso sulle strade del Biellese. Due gli episodi segnalati dagli automobilisti tra la mezzanotte e le 5 di questa mattina: in un caso, una mucca è stata notata a Candelo in mezzo alla carreggiata.

Probabilmente il bovino si era perso durante la transumanza, giunta in paese nel corso della giornata. Sul posto si sono portati i Carabinieri, assieme al sindaco, per rintracciare il proprietario. In seguito, proprio quest'ultimo ha recuperato l'animale.

A Lessona, invece, una coppia di asini sono stati intravisti in prossimità della piscina: anche qui, sono stati riportati nel recinto.