Donna lancia bottiglie per strada, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Alcuni residenti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per la presenza di una donna intenta a lanciare bottiglie mentre stava camminando per strada. È successo ieri, 14 novembre, nel comune di Andorno Micca: una volta sul posto, i Carabinieri hanno effettuato alcuni passaggi ma di lei non vi era più traccia.