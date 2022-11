Cossato, rimpasto nella giunta del Fondo Maria Bianco: eletto un nuovo presidente

Nei giorni scorsi, il comitato di gestione del Fondo Maria Bianco di Cossato, fra l’altro, ha preso atto delle dimissioni irrevocabili da presidente di Franco Graziola, ringraziandolo sentitamente per il preziosissimo operato svolto nel corso degli ultimi tredici anni.

Subito dopo, su proposta del presidente dimissionario, il comitato di gestione ha nominato al suo posto, all’unanimità, la vicepresidente Ida Saviano, che già aveva ricoperto questo incarico dal 2004 al 2009, mentre Franco Graziola è stato nominato, sempre all’unanimità, vicepresidente e addetto stampa. Si è, quindi, trattato di un rimpasto: uno scambio di incarico tra il presidente uscente ed il vice-presidente. A completare la giunta esecutiva, ovviamente, resta in carica, come segretaria, Elena Cola. L’attuale giunta, come da statuto, rimarrà operativa fino a settembre 2025.