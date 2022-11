Laboratori e letture animate per i bambini alla Biblioteca di Candelo

La biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo, oltre alle attività per adulti, legate alla presentazione di libri di autori biellesi, ha messo a punto tre appuntamenti per i più piccoli a partire da sabato 19 novembre. Un quarto appuntamento si terrà ancora sabato 10 dicembre. Si tratta di quattro tipi di laboratori e letture animate, che si svolgeranno il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15. 00 in biblioteca per bimbi 4-6 anni, con gruppi al massimo di 15 bimbi per laboratorio. Solo su appuntamento presso : ufficiocultura@comunedicandelo.it oppure tramite WhatsApp al numero 015 -2535146 della biblioteca.

Sabato 19 novembre ore 15.00-18.00 -Presso Biblioteca Civica Livio Pozzo - Centro culturale Le Rosminiane “Il mondo di Tiziana” – Lettura e laboratorio per bimbi 4-6 anni “Paperotto cerca la mamma”. Tre laboratori max. 12-15 bimbi ore 15.00-16.00-17.00 - su prenotazione in biblioteca/ufficio cultura. Tiziana, con la sua sensibilità e bravura leggerà ai piccoli un breve testo da lei ideato con protagonista un paperotto alla ricerca della sua mamma, a cui seguiranno piccole attività con protagonisti i bimbi. Sabato 26 novembre - ore 15.00-17.00 - ritorna il teatro dei burattini con Carla, Rosita e Tiziana per bimbi dai 4 ai 6/7 anni (max 15 per ognuno dei due laboratori) Verrà rappresentata una storiella tratta da Favole a lume di candela “Lin lan. Il lupo e la volpe in Baraggia “con protagonisti il lupo e la volpe della Baraggia Su prenotazione max 15 bimbi. Spettacolo ore 15 e ore 16.00 Domenica 27 novembre ore 15.00-16.00, un incontro speciale con il caricaturista Giovanni Beduschi, autore con Stefano Motta del libro Natale per sul serio. ore 15.00 – 15.45 Laboratorio natalizio con Giovanni Beduschi per bimbi 5-8 anni (max 15 solo su prenotazione).

Anche i nonni e genitori possono partecipare al laboratorio di caricatura: “Costruisci Babbo Natale e l’amico elfo”. Sotto la guida di Giovanni Beduschi i bambini costruiranno con le forme geometriche la figura di Babbo Natale e del suo aiutante Elfo, poi li coloreranno con il rosso e il verde. ore 16.00 circa presentazione libro natalizio "Natale per sul serio" a cura di Stefano Motta e Giovanni Beduschi per i piccoli ma anche per i grandi Giovanni Beduschi, cartoonist, caricaturista, vignettista, autore satirico e organizzatore di eventi umoristici, dopo il diploma di grafico pubblicitario e dopo aver vissuto per anni a Milano, per meglio dedicarsi all’umorismo ha scelto di abitare nella ridente Brianza. Collabora con vari giornali e ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Ha ricevuto importanti riconoscimenti tra i quali il David per l’illustrazione, il Premio Forattini e lo Spirito diVino per la satira. Ama, con l’aiuto di alcuni amici disegnatori, raccontare le tecniche del fumetto ai ragazzi delle scuole e lo si può trovare facilmente nelle piazze italiane intento a disegnare caricature e vignette, per regalare a tutti, con garbo e ironia, una scusa per sorridere.