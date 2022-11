La banda della Brigata “Sassari” in concerto gratuito a Biella

La cerimonia d’inaugurazione del II lotto del lastricato di memoria voluto dal circolo culturale sardo “Su Nuraghe” previsto domenica 20 novembre, avrà un degno antipasto. Infatti sabato 19 novembre, alle ore 21:00 a Biella, nella Basilica di San Sebastiano, si terrà un concerto benefico della Banda Militare della Brigata “Sassari” (ingresso libero).

Il concerto sarà trasmesso in diretta su https://youtu.be/N5k-NTLTj9o. La Banda della Brigata “Sassari” viene ricostituita a Cagliari, presso la Caserma “Monfenera”, sede del 151° Reggimento fanteria, nel novembre del 1988. Erede delle musiche d’ordinanza dei Reggimenti storici della Brigata “Sassari”, il complesso musicale è composto da 30 elementi nei quali si inserisce un drappello di tamburi imperiali. Sempre presente alla parata sui Fori imperiali per le celebrazioni dell’anniversario di costituzione della Repubblica Italiana, il complesso musicale svolge un’intensa attività concertistica nelle principali località dell’isola e del continente, prendendo parte a tutte le cerimonie istituzionali delle Forze Armate e di Polizia presenti in Sardegna.

Nel corso delle missioni internazionali ove la Brigata “Sassari” si è trovata ad operare, la Banda si è esibita nei vari teatri operativi: dalla Bosnia all’Albania, dal Kosovo al Libano. Nel 1999 ha partecipato alla 3^ edizione del “Military Music Morges” in Svizzera meritandosi il premio speciale del comitato d’onore. Sempre nel 1999 e poi nel 2001, presenzia al 2° e 4° festival della musica militare “Friuli international tattoo”.

Nel settembre del 2009 partecipa al festival internazionale di bande militari tenutosi a Tripoli in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario del Gran Fatah. Tra i vari riconoscimenti che la Banda ha ottenuto in questi anni, tra i più importanti va annoverato il premio “Maria Carta” nel 2004 e ultimo solo in ordine cronologico, nel luglio 2018 il prestigiosissimo premio alla Sardità nel mondo “Zenias”. Nel 2001 venne pubblicato il primo cd “Dimonios”, nel 2008 il cd è stato aggiornato nella grafica e arricchito nei contenuti.

In collaborazione con la “Tronos”, il cd fu pubblicato in abbinamento al giornale “La Nuova Sardegna” ottenendo un successo strepitoso il cui ricavato, frutto di soli dieci giorni di presenza nei punti vendita, è stato devoluto in beneficenza all’AVIS Sardegna. Nel dicembre 2019 viene inciso il terzo cd contenente tra gli altri, un duetto con la cantante sarda Maria Giovanna Cherchi.

Nell’estate del 2018 la Banda partecipa alla produzione cinematografica “Catch 22”, diretta e interpretata da George Clooney. La Banda musicale viene identificata con l’inno della Brigata Sassari “Dimonios”, uno degli inni militari più conosciuti e apprezzati. La Banda è diretta dal Sergente Maggiore Capo Andrea Cardia.