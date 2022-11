Carabinieri, sicurezza e prevenzione al Mercatino degli Angeli di Sordevolo FOTO

Il Mercatino degli Angeli di Sordevolo giunge quest’anno alla sua 20^ edizione: una tradizione ormai radicata in un paese di circa 1300 abitanti, molti dei quali da anni si impegnano per portare avanti e migliorare costantemente questo appuntamento fisso del periodo natalizio.

Per celebrare tale anniversario, in un anno molto particolare per quella comunità, il Mercatino degli Angeli 2022 si tiene nell’area che quest’estate ha visto portare in scena la “Passione di Sordevolo”! Un modo per unire e valorizzare ancora di più le due tradizioni molto sentite per i sordevolesi e per l’intero territorio.

Per tale evento, domenica 13 novembre, in occasione dell’apertura della manifestazione i Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore hanno attuato un servizio “di prossimità”. Oltre a porsi l’obiettivo di garantire una funzione di deterrenza e, se del caso, di intercettare tempestivamente qualsivoglia tipologia di reato, tale servizio “di pattuglia a piedi” ha costituito anche l’occasione d’incontro con gli esercenti e con gli avventori, cui far sentire la presenza rassicurante dell’Arma e fornire ogni possibile intervento in caso di bisogno.