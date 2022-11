Anziani che vivono soli, nuovo appuntamento con i Caffè del Benessere

Giovedì 17 novembre, dalle 15 alle 17, ci sarà un Caffè del Benessere a Cossila, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato in via Partigiani della Valle Oropa. Relatore il dr. Bernardino Debernardi, Medico Geriatra, che parlerà di artrosi "Anziani che vivono soli: opportunità e necessità". Attualmente in Italia gli anziani oltre i 75 anni che vivono soli sono 2,5 milioni, il 4% della popolazione ed il 40% di questa fascia di età.

Tanti di loro soffrono di solitudine anche se questa non è esclusiva di chi vive solo e ciò induce peggioramenti delle loro condizioni cognitive e anche della loro resistenza alle malattie. Verranno esaminati i principali problemi degli anziani che vivono soli a cominciare da quelli legati alla loro abitazione (spesso di loro proprietà e non sempre idonea), alla loro alimentazione, all'uso di accorgimenti ed ausili atti ad ovviare alle limitazioni fisiche o cognitive.

Anche la tecnologia per migliorare la qualità di vita degli over 75 soli verrà analizzata, come le modalità per limitare truffe ed abusi sugli stessi. I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO che si avvale della fattiva collaborazione delle Parrocchie Valle Oropa, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato, Bar San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella. Al termine della relazione, dopo eventuale discussione col pubblico, il tradizionale Caffè o bevanda.