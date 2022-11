Tutto facile a Parella per la SPB Ilario Ormezzano Sai

Non si trattava di una partita scontata, anche se guardando la classifica avrebbe potuto esserlo. La SPB Ilario Ormezzano Sai vince 3 a 0 la seconda trasferta a Torino, riprendendo un buon livello di gioco dopo la sconfitta della scorsa settimana contro Lasalliano.

I giovani di Parella non riescono a stare al ritmo dei più esperti biellesi, che schierano Ricino e Brusasca in diagonale di posto quattro e Sganzetta al palleggio, in una formazione che dimostra quanto la squadra sia un gruppo unico e compatto.

“Era fondamentale vincere e portare a casa i tre punti - dice lo schiacciatore Filippo Ricino -. Sono contento di aver potuto dare il mio contributo insieme agli altri ragazzi che giocano un po’ di meno. Siamo riusciti a superare alcune difficoltà e abbiamo reagito bene contro una squadra giovane, che sicuramente crescerà molto andando avanti col campionato. Ora testa alla prossima, finalmente torniamo a giocare tra le mura di casa del PalaPajetta e speriamo di fare bene.”

Volley Parella - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 16-25; 17-25; 14-25.

Tabellino: Brusasca 7, Debenedetti 7, Frison D. 3, Frison E. 0, Marchiodi 12 , Ricino 6, Scardellato 16, Sganzetta 2. Libero Gallo. NE: Cravera, Ujkaj, Vicario (L).

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie C con tutti gli impegni della SPB Ilario Ormezzano Sai: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40512