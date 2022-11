Serravalle troppo forte, cuore e orgoglio non bastano al Teens Biella

Resiste per 33 minuti alla forza della capolista Serravalle lo Zeta Esse Ti Teens Biella. La squadra di coach Corrado Boachetti alza bandiera bianca solo nel finale contro un’avversaria da serie B.

Il -27 finale non rende merito agli sforzi e alla qualità del gioco espresso da capitan Maffeo e compagni, capaci di rimontare dal -22 di metà secondo quarto (26-48) al -8 di inizio ultimo periodo. Proprio sul più bello però, Biella non riesce ad approfittare del nervosismo degli avversari: la stella Ferri si fa espellere sul 54-66, ma la sua uscita dal campo anziché indebolire Serravalle compatta gli ospiti, che alzano un muro in difesa e dominano 26-10 negli ultimi 10’.

Tabellino

Zeta Esse Ti Teens Basket Biella-Wolves BC Serravalle 63-90 (23-33, 41-54, 53-64).

Biella. Brusasca 4, Cena 18, Cerri 25, Zimonjic 4, Angelino, Lavino 5, Caroli 6, Pereira, Coppa, Bertoglio, Bona, Maffeo 1. Allenatore: Corrado Boschetti.

Serravalle. Ferri 20, Pavone 12, Gay 30, Taverna 14, Morandi 4, Pulina 10, Ramaj, Abrate, Milicic, Lisini, . Allenatore: Edoardo Gatti.