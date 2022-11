Pallavolo, doppia sfida con Santhià: ecco com'è andata

Doppio appuntamento nel weekend contro Santhià per le ragazze dell'Occhieppese. Sabato pomeriggio l'Under 14 ha affrontato le ragazze di Santhià vincendo l'incontro casalingo per 3 a 0. Domenica in mattinata l'Under 16 OBEM Occhieppese ha affrontato le pari età in trasferta vincendo 3 a 2 conquistando 2 punti che permettono di ottenere il terzo posto in classifica.

UNDER 14 Occhieppese 3 - Santhià 0 (25/12, 25/15, 25/17)

UNDER 16 Santhià 2 - OBEM OCCHIEPPESE 3 (25/20, 22/25, 25/19, 23/25, 8/15)

Nel pomeriggio si è svolto il primo concentramento Organizzato dall'Occhieppese insieme al Comitato PGS di Biella presso il palazzetto di Occhieppo Inferiore. Un pomeriggio in allegria per tutti i 126 bambini partecipanti che hanno potuto divertirsi giocando a pallavolo nei 9 campi a loro disposizione.