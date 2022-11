Campionato Europeo Jiujitsu nogi 2022, ottimi risultati per i biellesi Kleiton Pereira e Fraser Murray, FOTO

Si è svolto a Ostia presso il Palafijlkam dal 10 al 13 novembre scorsi il Campionato Europeo Ibjjf di Jiujitsu nogi, cioè la specialità senza kimono ma con tenuta da gara simile alla lotta libera.

Il Batatinha Team Vercelli ha partecipato con sei atleti nelle varie giornate ottenendo ottimi piazzamenti in diverse categorie. Tra questi, ottimo risultato per i due Biellesi del team Kleiton Pereira e Fraser Murray. Il giorno 10 c' e' stata la gara di apertura (con kimono) Roma Open a cui hanno partecipato Kleiton Pereira nelle cinture marroni master 1 heavy e Fraser Murray nelle cinture viole master 1 ultra heavy. Pereira si piazza al secondo posto in categoria e al primo posto negli assoluti mentre Fraser Murray conquista argento di categoria e bronzo negli assoluti.

Venerdì 10 combatte nuovamente Kleiton Pereira nella specialita' nogi econquista un doppio argento in categoria e assoluti.

Domenica 13 nella gara nogi Murray conquista l' oro in categoria. Grande soddisfazione in casa Batatinha team che si conferma un gruppo in grado di ben figurare a livello continentale anche contro realtà internazionali di dimensioni molto superiori e in gare con migliaia di partecipanti. Prossimo appuntamento, il Milano Challenge ,una gara storica italiana, tra due settimane esatte.

Per chi volesse provare l'arte soave del Jiujitsu, il Batatinha Team ha una filiale a Ponderano presso Fitness for Life via Bruno Buozzi n 16.