Brc, i risultati del fine settimana

SERIE C

13.11.22 Rivoli Rugby – Biella Rugby 7-28 (0-10)

Marcatori. Mete: Foglio Bonda, Savatteri, Littori. Trasformazioni: Poli, Varese (2). Calci piazzati: Poli, Varese.

Biella Rugby: Savatteri; Foglio Bonda, Tosetti, Poli, Marazzato; Varese, Genovese; Zanotti (cap.), Morandini, Passuello; Bodone, Bottero; Vaglio Moien, Zignone, Agnolio. A disposizione: Bortolot, Littori, Zaporozhets, Boraso, Baldassi, Mafidon, Iacobellis.

Andrea Caputo, coach: “Biella parte bene, ma con lo scorrere dei minuti cala il ritmo. Si adatta al gioco di Rivoli, ma nonostante i tanti pasticci, il primo tempo termina in vantaggio grazie alla meta di Foglio Bonda trasformata da Poli, autore quest’ultimo anche di un calcio piazzato. Due mete trasformate per Biella nella ripresa, una meta di Rivoli e l’ultimo penalty infilato tra i pali da Varese”.

SERIE A F

13.11.22 Rugby San Mauro / Biella – Volvera Rugby 36-5 (12-0)

Marcatori. Meta: Stoppa

San Mauro / Biella: Floris; Hysmeta, Benedetto, Zanoni, Borello; Vian, Pagliano; Stoppa, Di Fino, Licata; Bertello, Zoboli; Merici, Boetto, Lembo. A disposizione: Sallam, Omoregie, Toro, Maiolo, D’Orta, Ristorto.

Scursatone, coach: “Prima partita casalinga per la franchigia piemontese, che affronta la prima in classifica: Volvera. Ritmo non molto alto per i primi 25’, con il risultato fermo sullo zero a zero. Sul finale del primo tempo, Volvera segna due mete. Nella ripresa cala il ritmo delle nostre ragazze e Volvera segna ancora fino a portare il risultato sul 36-5. La meta della nostra franchigia è stata segnata dalla capitana Stoppa”.

UNDER 19

13.11.22 Biella Rugby – Collegno Rugby 79-0 (41-0)

Biella Rugby: Negro; Panetti, Caputo, Moretti, Defilippi; Tolnai, Fusaro; Givonetti, Mondin (cap.), Gregori; Cafaro, Buturca; Zavallone, Fasoli, Gibello. A disposizione: Stanichievici, Casiraghi, Pierotti, Molinatti, Bocca, Nardi.

Vincenzo Cafaro, coach: “Partita a senso unico per Biella che si impone sotto tutti i punti di vista sull’avversario fin da subito. Punteggio che rispecchia esattamente l’andamento della partita. Tutti i giocatori hanno disputato un buon minutaggio e contribuito al successo. Le partite di livello superiore che abbiamo affrontato il mese scorso ci sono servite a maturare molto ed ora è il momento di dimostrare di cosa siamo capaci”.

UNDER 17

12.11.22 Biella Rugby – Cuneo Pedona 46-7 (24-7)

Marcatori. Mete: Avanzi (2), Chiorboli (2), Rossi, Besso, Castello, Gariazzo. Trasformazioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Grillenzoni; Meneghetti, Rava, Castello, Chiorboli; Salussolia, Besso; Borno, Rossi, Avanzi; Poli, Mosca; Cacopardo, Curatolo, Bredariol. A disposizione: Silvestrini, Marangon, Gariazzo, Gnesotto, Pellegrini, Pavesi.

Marco Porrino, coach: “Prestazione di carattere dei ragazzi che hanno dimostrato di voler essere competitivi in campo. Forse perché avevano già giocato contro Cuneo e conoscevano gli avversari, forse il desiderio di dimostrare il valore della squadra, i ragazzi hanno giocato una partita di spessore, creando un gran ritmo che ha permesso loro di essere efficaci nonostante qualche errore. Bell’atteggiamento anche dal punto di vista difensivo, dove hanno voluto mettere pressione e aggredire l’avversario che è sempre una delle chiavi per vincere. Molto positivi i cambi che sono riusciti a mantenere alto il ritmo. Bravi!”.

UNDER 15

12.11.22 Verona Rugby – Biella Rugby 88-0 (50-0)

Biella Rugby: Deni; Follador, Parenzini, Vatteroni, Vitta; Salussolia, Bocchino; Zavarise, Baiguera, Corcoy; Mastrantuono, Rossi; Borio, Protto, Facchetti. A disposizione: Senfet, Billa, Ferro, Gorla, Ballarè, Vignuta, Maccora

Edoardo Barbera, coach: “Trasferta difficile. I nostri ragazzi resistono i primi minuti, poi cedono alla superiorità della squadra di casa. È stata un’ottima esperienza con un livello di gioco più alto, oltre che per la lunga trasferta”.

UNDER 13

12.11.22 Verona Rugby – Biella Rugby

Giacomo Foglio Bonda, coach: “Prima trasferta dell’anno per la nostra U13. I ragazzi sono riusciti a mettere da parte la stanchezza del lungo viaggio esprimendo un bel gioco offensivo. Nei momenti in cui la squadra avversaria ci ha messi in difficoltà, siamo riusciti a rimanere uniti. Rimangono alcuni aspetti su cui lavorare per migliorare ulteriormente in vista dei prossimi impegni”.

UNDER 11/9/7

12.11.22 Sessione congiunta: Verona + Brc

Chiara Mautino, coach U11: “All’alba della temuta, ma ben preparata trasferta in terra veneta, i ragazzi hanno confermato un buon livello di gioco dominando tutti e quattro i tempi della partita. In campo sono entrate due formazioni rimescolate di volta in volta per essere sempre in grado di reagire a più stimoli e alle molte richieste dal punto di vista organizzativo in campo. Soddisfazione da parte di tutti i tecnici. Obiettivi di matrice tecnica raggiunti. Continuiamo a lavorare in campo e fuori”.

Stefano Zignone, coach U9: “Orsetti indomabili, una prova di carattere e grinta. Bellissima la progressione di crescita che ottengono di settimana in settimana. Ottima attitudine e comportamento esemplare”.

Guglielmo Longo, coach U7: “Bravissimi i piccolissimi del Brc che hanno giocato egregiamente nonostante fosse la loro prima esperienza di una trasferta lontana. Enormi i miglioramenti. Orgogliosi dei progressi dei piccoli orsetti”.