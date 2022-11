Nidi: 63 Comuni aderiscono all'orario prolungato (a parità di tariffa) voluto dalla Regione, 6 nel biellese

"La famiglia ė il primo ammortizzatore sociale di questa Nazione, culla degli affetti e luogo nel quale si forma l’identità di ognuno di noi. Il nostro obiettivo come Regione è sostenerla e tutelarla attraverso misure concrete, finalizzate al sostegno della natalità per uscire da questa "glaciazione demografica" e riscoprire la bellezza della genitorialità". Così l'assessore all'istruzione Elena Chiorino commenta la misura, avviata in via sperimentale lo scorso anno e riproposta, vista la buona risposta dei comuni anche per l’anno educativo 2022 -2023, che vedrà 63 amministrazioni prolungare l’orario di apertura degli asili nido a titolarità comunale mantenendo invariate le tariffe per le famiglie.

Sono in tutto 21 i Comuni che hanno partecipato al bando in provincia di Torino, 12 nella provincia di Alessandria, 5 nell’astigiano e 6 nel cuneese. I restanti 19 Comuni coinvolti sono distribuiti tra le province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio-Ossola. Per quanto riguarda Biella, nel dettaglio, in provincia arriveranno 344.955 mila euro così ripartiti: Graglia 13.780,00 €, Pettinengo 78.000,00 €, Vigliano 35.750,00 €, Valdilana 21.840,00 €, Biella 114.335,00 €, Occhieppo Inferiore 81.250,00 euro.