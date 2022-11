Biella, è andata sold out la 1ª apericena vegana

“È nato tutto per scherzo, nel mio ambulatorio di Biella, quando diverse persone che si stavano avvicinando all'alimentazione a base vegetale mi raccontavano di sentirsi sole, quasi emarginate dal contesto per questa scelta coraggiosa e lungimirante. Così è nata l'idea di organizzare una cena, per condividere insieme la scelta vegan”. Così racconta la dottoressa Chiara Gotardo, organizzatrice dell'evento.

E aggiunge: “Grazie al supporto convinto e capace di Laura Boglietti, organizzatrice eventi e spazi di Palazzo Boglietti, e la sua location, l’iniziativa decolla. Alla mission di diffondere un’alimentazione sana e sostenibile, responsabilità che sento primaria verso ogni individuo, le generazioni future ed il nostro pianeta, abbiamo affiancato una raccolta fondi per il Rifugio Nata Libera di Graglia che salva e accudisce animali in difficoltà o abbandonati, dando loro cure e amore. Per tanti biellesi potersi affacciare a un buffet così ricco 100% vegetale non è da tutti i giorni. Una piacevolissima sorpresa: sold out ben due settimane prima dell'evento, oltre le più rosee previsioni. Un grazie ai 120 partecipanti, non tutti vegani, segno dell’interesse per la tematica. Un grazie a Laura e al suo staff per l’impegno e la dedizione profusi. Un grazie dagli animali in difficoltà ospiti a Graglia di Nata Libera beneficiari delle cospicue offerte raccolte. Le molte richieste di bissare l’evento sono stimolo per proseguire su questa strada magari affiancando un momento divulgativo con brevi relazioni a tema su aspetti salutistici e sostenibili dell’alimentazione vegan”.