Golosaria: Aglietti Carni di Cossato e Macelleria Equina De Ruvo di Quaregna tra le eccellenze premiate, FOTO

Il Gusto della Distinzione. E’ stato questo il tema di Golosaria 2022: distinzione come indice di unicità ma anche come simbolo di restituzione al territorio in termini di welfare, sostenibilità e colleganza che Golosaria ha messo sul palco del MiCo - Milano Convention Center dal 5 al 7 novembre.

Un'edizione quest'ultima che ha visto tra i protagonisti il Biellese, a partire dalla presenza dell’imprenditore biellese Paolo Zegna che ha raccontato il progetto dell’Oasi Zegna, Natural Biella, Lauretana, main sponsor e partner storico di Golosaria, ma non solo.

Le aziende biellesi Aglietti Carni di Cossato e Macelleria Equina De Ruvo di Quaregna sono state infatti tra le 11 eccellenze premiate nella categoria Salumerie e Macellerie.

"Da più di 10 anni siamo presenti sulla “guida alle cose buone” di Paolo Massobrio - racconta Federico - , e quest’anno abbiamo avuto l’onore di ricevere “il premio speciale salumeria/macellerie” il riconoscimento più prestigioso insieme ad altri 10 colleghi nazionali. Siamo molto orgogliosi, anche perchè assieme a noi è stata premiata anche Macelleria Equina De Ruvo. E per il territorio significa tanto avere due realtà premiate".

L'entusiasmo di Federico non è però limitato al successo di Golosaria. "E' un anno particolare - continua - per noi è come se avessimo vinto ai mondiali. Oltre a questo premio abbiamo saputo che siamo infatti anche stati inseriti nella guida del Gambero Rosso Grandi Salumi. Non sappiamo solo con quale prodotto perchè ce ne hanno chiesti tre, ma per noi vuole dire tanto perchè siamo i primi biellesi a essere stati inseriti in una tra le migliori guide riconosciute a livello nazionale e non solo".