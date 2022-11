Imprese, nel terzo trimestre 2022 si registra una stabilità generalizzata. Ma incertezze e rincari frenano la ripresa

Nel corso del terzo trimestre 2022 il sistema imprenditoriale dell’Alto Piemonte registra una sostanziale stabilità a livello generale, con andamenti differenziati per provincia e per settore di attività economica. Secondo i dati del Registro Imprese della Camera di Commercio, nelle quattro province del quadrante sono nate, tra luglio e settembre 2022, 642 imprese, a fronte di 568 cessazioni (non si sono registrate cancellazioni d’ufficio), per un totale di imprese registrate che al 30 settembre ammonta a 74.682 unità.

Il tasso di crescita globale, pari al +0,10%, registra una crescita lievemente inferiore sia a quella regionale che nazionale (rispettivamente +0,15% e +0,22%). Tra i territori emergono alcune lievi differenze: Novara mostra la migliore performance (+0,27%), al di sopra della media piemontese, seguita da Vercelli (+0,17%); il Verbano Cusio Ossola segna un dato lievemente negativo (-0,17%), mentre Biella si attesta su un bilancio di fatto in pareggio (-0,06%).

«L’analisi dei dati sulla natimortalità delle imprese nel corso del terzo trimestre del 2022 è improntata ad una generale stazionarietà: il clima di incertezza a livello internazionale e i forti aumenti dei costi energetici frenano la ripresa, scoraggiando o comunque rimandando l’avvio di progetti da parte di aspiranti imprenditori» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «La complessità del quadro economico richiede interventi urgenti e coordinati: la priorità è promuovere azioni efficaci dai più alti livelli istituzionali per far sì che le imprese possano ritrovare quella stabilità necessaria per investire e continuare a innovarsi».

FOCUS BIELLA

Il sistema imprenditoriale biellese registra nel corso del terzo trimestre 2022 una sostanziale stabilità: il saldo anagrafico delle imprese provinciali è pari, infatti, a -10 unità a fronte delle 109 nuove iscrizioni e 119 cessazioni. Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso del -0,06%. Lo stock di imprese registrate al 30 settembre 2022 ammonta complessivamente a 16.916 unità. Non si rilevano contrazioni significative per alcun settore, marginale il -0,43% rilevato dal turismo ed il -0,42% dall’agricoltura. Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel trimestre in esame si sono registrate 40 iscrizioni e 40 cessazioni, lasciando inalterato a 4.838 il numero di imprese iscritte.