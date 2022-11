Biella Digital Focus con Nicola Savino: i temi del webinar e i prossimi appuntamenti

"La dematerializzazione dei processi aziendali: cosa vuol dire e perché è vitale per la tua azienda" è stato l’argomento al centro del primo Biella Digital Focus, webinar organizzato dall’Unione Industriale Biellese, che si è svolto martedì 8 novembre. Il protagonista dell’incontro è stato Nicola Savino, in dialogo con Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, e Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione.

Nicola Savino ha introdotto il suo intervento sottolineando la crescente consapevolezza che gli imprenditori stanno acquisendo riguardo al mondo della digitalizzazione in generale e ha proseguito citando una contraddizione presente in molte realtà: se da un lato, infatti, i temi fondamentali per le imprese sono digitalizzazione, digital transformation e blockchain, dall'altra i documenti cartacei sono ancora preponderanti in azienda. Le aziende sono ancora molto "analogiche" innanzitutto per un limite culturale, di abitudine: il cambiamento culturale è il primo grande scoglio da superare in ogni tipo di trasformazione.

Spesso i processi aziendali sono basati su processi analogici. E' da qui che bisogna partire per un'evoluzione digitale: dalla dematerializzazione dei processi, che devono essere reingegnerizzati in funzione dell'utilizzo di documenti digitali. Usare la tecnologia digitale senza un adeguato cambiamento culturale a monte, rischia di limitare la portata di questo cambiamento. E' la tecnologia disponibile che va riadeguata in funzione dell'esigenza dell'azienda, ripensando l'organizzazione in modo digitale: ciò significa realizzare un piano di dematerializzazione dei processi, mettendo in campo competenze specifiche per "tradurre" i processi analogici dell'azienda in modo digitale, rendendoli più funzionali ed efficienti. Già esistono normative consolidate per garantire la sicurezza nella digitalizzazione dei documenti, a partire dalla firma digitale, ma anche l'autenticazione via sms o con una firma su un tablet grafico o con il riconoscimento facciale.

E' fondamentale che l'azienda analizzi il proprio modello di valutazione della trasformazione digitale, un modello di assessment digitale su 6 direttrici: customer e product strategy, digital business model, core technologies, enterprise data e analytics, trust and compliance, digital metrics. Dopo aver citato esempi concreti di aziende di diversi settori, Savino ha concluso il webinar rispondendo ad alcune domande da parte dei partecipanti: dall'impatto economico del processo di dematerializzazione, alla durata del progetto che porta un'azienda a completare la dematerializzazione che, generalmente, va da 6 mesi a un anno e mezzo.

I webinar di Biella Digital Focus

Biella Digital Focus è il ciclo di webinar per approfondire diversi temi legati alla digitalizzazione organizzata dall'Unione Industriale Biellese e dedicata alle imprese. Gli appuntamenti proseguono una volta al mese fino a maggio, quando si terrà il Biella Digital Summit 2023, la seconda edizione del convegno organizzato dall'Uib per fare il punto sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione e il loro impatto sulla competitività dell'impresa. La partecipazione ai webinar Biella Digital Focus è gratuita e aperta a tutti gli interessati. L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, e darà ai partecipanti la possibilità di interagire con gli ospiti e porre le proprie domande. Per partecipare è necessario iscriversi.

I prossimi appuntamenti

