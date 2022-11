Chi danza con noi? #2 al Teatro Erios

Sabato 19 novembre, alle 21 la Fondazione Egri per la Danza torna al Teatro Erios con l'emozionante spettacolo Chi danza con noi? #2, un confronto fra due importanti compagnie di danza contemporanea nel bel Paese: Naturalis Labor, la cui ricerca spazia dalla danza contemporanea al tango, e la compagnia partenopea di Interno5 la cui poetica incentrata sull'umanità e sul gesto poetico che da essa scaturisce.

All'interno delle serata: Il mondo è cieco, una riflessione sul rapporto tra il libero arbitrio e la condizione dell'uomo contemporaneo, sempre più prigioniero di una condizione obbligata. Interno5 propone con la sua danza un momento di riflessione e di riconciliazione, che porta al superamento di qualsiasi difficoltà umana.A seguire, Pezzi fragili, una coreografia nata quasi d’istinto: due persone si trovano vicine e pronte per un ipotetico viaggio, una condivisione profonda. Due persone sconosciute si incontrano e si rendono conto di quanto uno sia importante per l’altro in una danza emotiva, sottile e poetica.

Nella stessa giornata, dalle 14.30 alle 16 presso la Parrocchia Di San Giuseppe Operaio in via Libertà 11, sempre a Vigliano Biellese la Fondazione Egri per la Danza con i suoi esperti terrà un laboratorio di Dance Ability aperto a tutti coloro che parteciperanno allo spettacolo serale.