Premio Biella Letteratura e Industria, sabato la cerimonia conclusiva

Sabato 19 novembre, alle 17, presso l’Auditorium di Città Studi a Biella si terrà la cerimonia conclusiva della XXI edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. Dopo l’apertura dei lavori di Paolo Piana, Presidente del Premio Biella Letteratura e Industria e i saluti di Claudio Corradino, Sindaco della città di Biella, a moderare l’appuntamento, per il terzo anno consecutivo, è stato chiamato Matteo Caccia, autore e giornalista di Radio24.

L’ultima tappa dell’edizione 2022 del Premio Biella sarà l’occasione per incontrare e conoscere da vicino i vincitori di questa edizione, ma anche per approfondire e dibattere un argomento di grande attualità con una tavola rotonda dal titolo “Il lato oscuro del linguaggio”, che prende lo spunto dal testo vincitore di questa XXI edizione dedicata alla Saggistica: Hate speech.

Il lato oscuro del linguaggio (Laterza) di Claudia Bianchi. Insieme all’autrice, affronteranno l’argomento Cristopher Cepernich, sociologo dei media dell’ Università degli Studi di Torino e Massimo Cerofolini, giornalista Radio Rai, conduttore programma Eta Beta.

A moderare la tavola rotonda sarà Matteo Caccia.

CLAUDIA BIANCHI è professoressa ordinaria di Filosofia del linguaggio presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove è anche presidente del consiglio del Corso di laurea in Filosofia. I suoi interessi vertono su questioni negli ambiti di filosofia analitica del linguaggio, pragmatica e filosofia del linguaggio femminista.

CRISTOPHER CEPERNICH Sociologo dei media e dei fenomeni politici al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, dove è professore associato. È delegato del Rettore dell'Università di Torino alla comunicazione, e responsabile scientifico del primo TEDx dell’Università di Torino. È autore di saggi, libri e ricerche sul tema della comunicazione politica ed elettorale, tra cui "Le campagne elettorali al tempo della networked politics" (Laterza Editrice, 2017).

MASSIMO CEROFOLINI Giornalista, conduttore radiofonico, autore televisivo e sceneggiatore, cura e conduce il programma Eta Beta, su Radio1 Rai, dedicato agli impatti delle tecnologie sulla nostra vita. È autore e inviato del programma di Rai 1 "Codice - La vita è digitale" e, con Barbara Carfagna, del podcast "Codice Beta - Ogni cosa è digitale”. Per Radio1 Rai copre temi della tecnologia nei Giornali Radio. Ha lavorato in passato per Paese Sera, Ansa, Italia Oggi, L'Espresso, Tg3 e Gr3.

Commenta Paolo Piana: La Giuria ha scelto un libro interessantissimo che ci porta a considerare come e quanto il linguaggio, spesso considerato solo uno specchio, condizioni il modo di pensare e di conseguenza orienti i comportamenti. Ancora una volta il Premio assolve egregiamente alla sua missione che è quella di mettere in evidenza opere di rilievo e importanza che, visto l’argomento, potrebbero passare senza clamore. La cerimonia conclusiva del Premio Biella Letteratura e Industria sarà l’occasione anche per svelare i nomi degli studenti delle scuole superiori del Piemonte vincitori del Concorso Scuole, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, “Una domanda per autore”. In quella sede conosceremo anche il nome del vincitore del Premio Rotary Viverone Lago, sempre nell’ambito del Concorso Scuole. Le premiazioni proseguiranno con l’annuncio del vincitore del concorso promosso dal Lions Biella Bugella Civitas: il Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore recensione ai libri finalisti. Successivamente, verranno premiati i vincitori delle diverse sezioni di questa XXI edizione:

PAOLO BARATTA con Il Giardino e l'Arsenale. Una storia della Biennale (Marsilio), vincitore del Premio Speciale della Giuria; che sarà premiato da Massimo Mossino di Biver Banca.

FABIO DEOTTO, vincitore del Premio Giuria dei Lettori, con L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani), verrà premiato da Stefano Aglietta del Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese.

IKUJIRO NONAKA e HIROTAKA TAKEUCHI vincitori del Premio Opera Straniera con L'impresa saggia. Come le imprese creano l'innovazione continua (Guerini Next), rappresentati dal curatore dell’opera, Fabio Corno, che riceverà il premio da Lucia Bianchi Maiocchi, Vitale Barberis Canonico.

Altra premiazione sarà quella di CHIARA ALESSI che, dalle mani di Alessandro Ciccioni, PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma, riceverà la MENZIONE “INDUSTRIA E NUOVI LINGUAGGI per Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita (Longanesi).

La vincitrice della XXI edizione del Premio, CLAUDIA BIANCHI, verrà premiata al termine della cerimonia da Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio.

Le letture dei brani tratti dalle opere vincitrici saranno a cura della compagnia Teatrando.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco.

Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, la compagnia Carovana, Number One, la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon Housing, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione OrangePix e l’azienda PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma. Il Premio Biella Letteratura e Industria è il primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo industriale del Paese. L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.

Il concorso, giunto alla sua ventunesima edizione, ha avuto come vincitori nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con “Il secolo sbagliato”, Mondadori (2001); Giorgio Soavi con “Adriano Olivetti: una sorpresa italiana”, Rizzoli (2002); Ermanno Rea con “La Dismissione”, Rizzoli (2003); Alessandro Zaccuri con “Milano, la città di nessuno”, L’ancora del Mediterraneo (2004); Raffaele Nigro con “Malvarosa”, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con “Teste quadre”, Aliberti (2007); Giorgio Boatti con “Bolidi. Quando gli italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori (2008); Goffredo Buccini con “La fabbrica delle donne”, Mondadori (2009); Antonio Calabrò con “Orgoglio industriale”, Mondadori (2010); Edoardo Nesi con “Storia della mia gente”, Bompiani (2011); Imma Forino, con “Uffici”, Einaudi (2012); Paolo Barbaro con “L'ingegnere, una vita”, Marsilio (2013), Sandro Gerbi con “Giovanni Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli” Hoepli (2014); Alessandro Perissinotto con “Coordinate d’Oriente”, Piemme (2015), Paolo Bricco con “L'Olivetti dell'ingegnere (1978-1996)”, Il Mulino (2016), Romolo Bugaro con “Effetto domino”, Einaudi (2017), Marco Revelli con “Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia”, Einaudi (2018). Giorgio Falco con “Ipotesi di una sconfitta”, Einaudi (2019), Maria Paola Merloni con “Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore”, Marsilio (2020). Nel 2021, il riconoscimento è andato a Paolo Malaguti per il romanzo “Se l’acqua ride” (Einaudi).