Max Tempia in tv su Rai Uno e Canale 5

Grande stagione televisiva per il musicista biellese Max Tempia. In questa stagione è impegnato, come sempre, al Maurizio Costanzo Show, in onda il venerdì su Canale 5, ma anche nell'orchestra del Maestro Stefano Magnanensi a Domenica In, il programma domenicale di Rai Uno condotto da Mara Venier.

Inoltre Tempia farà parte della band dell'atteso evento "Gli Uh in concerto" al teatro Sociale martedì 22 novembre a Biella. Con Massimo Serra, Maurino Dellacqua, Riky Massini e Davide Gilardino apriranno la serata in onore della storica band biellese e poi Tempia affiancherà Paolo Piscozzo, Sandro Gili e Ivo Ramella nell'esecuzione dei brani che li hanno resi famosi.