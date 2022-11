Biblioteca Civica Biella, ecco la Fiera Letteraria Biellese Indoor in compagnia di scrittori, attori e pittori

Orizzonti Creativi APS ETS in collaborazione con Biblioteca Civica di Biella e con il patrocinio della Città di Biella presenta la Fiera Letteraria Biellese Indoor 2022. L’evento si svolgerà all’interno della Biblioteca Civica di Biella, il 19 novembre 2022, dalle ore 9 alle ore 20. Sarà possibile trascorrere un sabato in compagnia di scrittori, attori e pittori del panorama biellese.

La manifestazione sarà la prosecuzione naturale della Fiera Letteraria Biellese Starter Edition, tenutasi il 25 giugno 2022, durante la quale attori del territorio hanno letto e interpretato alcuni brani tratti dalle opere di scrittori biellesi, contribuendo a diffondere e a promuovere la cultura locale. La Fiera Letteraria Biellese Indoor sarà una “vetrina” grazie alla quale il pubblico potrà entrare in contatto con artisti, scrittori, attori e pittori del panorama biellese; ci sarà anche l’opportunità di “vivere la Biblioteca”, attraverso un percorso che porterà i visitatori a partecipare a diversi eventi che si svolge-ranno nelle sale dell’edificio.

Nella Sala Centrale saranno allestiti gli stand espositivi delle opere letterarie; nella Sala Multimediale si avvicenderanno gli artisti in una rassegna letteraria nella quale presenteranno e commenteranno le loro opere dialogando con il presentatore e ascoltando, assieme al pubblico, le letture interpretate dagli attori; nella Sala Letteratura Italiana e nella Sala Letteratura Americana, per l’occasione adibite a salottino, il pubblico avrà la possibilità di dialogare con gli autori in uno spazio più tranquillo; sul soppalco saranno esposte le opere artistiche dei Pittori/Grafici/Scultori; nella Sala Letteratura Straniera, anch’essa adibita a salottino, il pubblico avrà la possibilità di dialogare con gli artisti in uno spazio più tranquillo; al primo piano, nella Sala Arte, nella Sala Storia e nella Sala Sociologia saranno organizzati dei laboratori dedicati ai visitatori più piccoli. La “Fiera Letteraria Biellese”, ideata da Orizzonti Creativi, nasce per promuovere la cultura attraverso la lettura di tanti libri con l’intento di valorizzare il territorio grazie al coinvolgimento di artisti locali che, attraverso le loro opere, contribuiscono all’arricchimento culturale dello stesso.

Essa si propone di avvi-cinare alla lettura quel pubblico, giovane e meno giovane, che normalmente non ha con questa molta consuetudine e di offrire nuovi spunti a chi, invece, già conosce e ama la letteratura. L’evento si avvale anche della collaborazione di Keys Le chiavi di Lettura, Urban Kintsugi e ArtePiù. Così commenta l'Assessore Massimiliano Gaggino: "Sono felicissimo di poter annunciare la nascita della versione indoor del progetto concepito dall’Associazione Orizzonti Creativi per la nostra Bi-blioteca. Questa volta ci concentreremo sulla creatività biellese e quindi su quegli autori e scrittori che partecipano attivamente a mantenere alta l'attenzione e la qualità culturale sul nostro territorio. Sarà una giornata di full immersion che ben si calerà nell'atmosfera delle sale della biblioteca". Per informazioni, scrivere a info@orizzonticreativi.it o visitare il nostro sito web https://www.orizzonticreativi.it/