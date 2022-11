Raggiri tramite vendite online, fenomeno crescente nel Biellese

Continuano a ripetersi truffe o raggiri legate alle vendite on-line. La dinamica è piuttosto semplice: il malcapitato che mette in vendita un oggetto su uno dei vari portali di vendite privati on-line, viene contattato da un potenziale acquirente il quale lo invita a recarsi presso un distributore automatico di contante, solitamente delle Poste Italiane, in modo da ritirare l’importo dovuto per l’acquisto. Purtroppo l’operazione prevede l’inserimento della propria tessera bancomat e comporta un prelievo forzoso dal conto, accreditando l’importo sulla carta del truffatore che al telefono impartisce le “false istruzioni” per il presunto prelievo.

PRECAUZIONE: Non vi è motivo di utilizzare la propria tessera bancomat per ricevere denaro da uno sconosciuto. La tessera bancomat funziona in ogni sportello automatico del circuito (con addebito commissione se non si opera dalla propria banca) quindi non eseguire istruzioni che prevedono l’utilizzo della propria tessera con l’inserimento di codici strani. Nella malaugurata situazione appena descritta, bloccare immediatamente la carta e recarsi presso la propria banca per segnalare l’accaduto. Purtroppo risulta difficile tracciare i malfattori che riescono a farla franca.