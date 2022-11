Passa a trovare il padre di 67 anni ma lo trova senza vita: tragedia a Ponderano

Passa a trovare il genitore ma lo trova senza vita in casa. La tragedia si è consumata intorno alle 13 di ieri, 13 novembre, a Ponderano: la vittima è un uomo di 67 anni, morto per cause naturali e scoperto dal figlio che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata affidata ai familiari, come disposto dal magistrato di turno.