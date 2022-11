Ennesimo scontro tra auto a Biella, un ferito

Incidente stradale, con ferito, a Biella. È successo intorno alle 17 di oggi, 14 novembre, tra viale Roma e via Carso. A rimanere coinvolte due auto per cause da accertare: stando alle informazioni raccolte, uno dei due conducenti è stato assistito dal 118 e trasportato in codice verde al Pronto Soccorso. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.