Coppia di fidanzati a terra con la moto sulla Provinciale Zumaglia-Pettinengo

Weekend da dimenticare per una coppia di fidanzati novaresi rimasti coinvolti in un incidente stradale autonomo. È successo sabato mattina, lungo la Provinciale che da Zumaglia porta al comune di Pettinengo.

Stando alla ricostruzioni del caso, i due si trovavano a bordo di una moto quando, all'improvviso, sono scivolati sull'asfalto per cause da accertare. Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai malcapitati, poi trasportati in ospedale per le cure del caso. Entrambi avrebbero riportato alcune lievi contusioni. I rilievi sono stati affidati agli agenti di Polizia.