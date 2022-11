Un cavo ha iniziato a sfiammare e i residenti, allarmati, hanno chiamato il 112.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi lunedì 14 novembre a Casapinta, in via Rondo, intorno alle 9,10. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponzone, che hanno messo in sicurezza l'area interessata nell'attesa che arrivassero i tecnici dell'Enel.

Per via del danno al cavo con probabilità dovuto al maltempo, la zona è rimasta senza corrente elettrica per 30 minuti circa.