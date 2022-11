Animale selvatico travolto a Salussola, grosso spavento per un 22enne alla guida (foto di repertorio)

Grosso spavento per un giovane alla guida, che ha travolto un animale selvatico. Il fatto è successo intorno alle 20 di ieri, 13 novembre, a Salussola: danni al veicolo ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per il conducente di 22 anni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.