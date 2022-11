“L’oscurità acceca, oppure illumina”, convegno on line di “Una Chiesa a più voci”

“L’oscurità acceca, oppure illumina”, incontro on line con Antonia Chiara Scardicchio - Foto pagina FB Antonia Chiara Scardicchio

In seguito alle precedenti serate sul tema del male, sofferenza, dolore e morte, con Massimo Diana ed Enzo Bianchi, ci poniamo in ascolto e in dialogo con Antonia Chiara Scardicchio, nata a Bari nel 1974, professoressa associata di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove insegna “Educazione degli Adulti” e “Medicina Narrativa” presso i cdl della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dal 1997 si occupa di ricerca e formazione nei contesti dell’educazione e della cura (suoi: La ferita che cura. Dolore e sua possibile collaterale bellezza, edizioni AnimaMundi; Il sapere claudicante, edizioni Mondadori; Breviario per i don Chisciotte, edizioni Mimesis).

E’ madre di due figli; dal 2004, l’esperienza dell’autismo di sua figlia è divenuta motivo di interrogazione tanto personale quanto professionale, approfondendo – nella ricerca scientifica e nella attività di formazione – la promozione della Resilienza e delle “Hope Skills”, a cui ha dedicato, dal 2014, il progetto “Hope School”, nel solco della eredità teologica e pastorale di don Tonino Bello, ed il volume Metabolè. Speranza, resilienza e complessità, edizioni Franco Angeli.

Antonia Chiara Scardicchio terrà una riflessione sul passaggio da una “competenza di speranza” intesa come “andrà tutto bene” ad una intesa come “negative capability”.

L'incontro organizzato dalla Parrocchia di Ronco di Cossato si terrà giovedì 17 novembre, dalle 18.30 alle 20 in videoconferenza sulla piattaforma Zoom ( collegandosi direttamente al sito: www.unachiesaapiuvoci.it ).