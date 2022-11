Giornata della gentilezza, anche le scuole del Biellese hanno fatto la loro parte, FOTO

Ad augurare una Buona Giornata della Gentilezza ieri domenica 13 novembre sono stati i bambini della Scuola dell'Infanzia di Benna, ma anche quelli della elementare XXV Aprile a Chiavazza.

Quando è nata questa ricorrenza? La giornata mondiale della gentilezza è nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza). E da lì, si è diffusa in tutto il mondo!