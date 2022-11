Cosa dicono le tendenze riguardo gli appuntamenti dopo due anni di pandemia

La pandemia di Coronavirus Covid-19 ha cambiato molti aspetti della nostra vita, questo è un dato di fatto. Non si tratta solo del fatto che le persone sono diventate più serie riguardo alla loro salute e non la prendono più con leggerezza come prima. C'è dell'altro ... non è a caso, infatti, che questo periodo difficile in ogni senso è chiamato "pandemia di solitudine". A causa delle restrizioni di quarantena e dell'auto-isolamento di massa, milioni di persone in tutto il mondo sono state letteralmente bloccate in quattro mura. La comunicazione dal vivo è stata ridotta al minimo e di fare nuove conoscenze nella vita reale non se ne parlava proprio.

Fortunatamente, ora ci sono vaccini efficaci e continuiamo a sviluppare l'immunità di gregge. Anche se, l'immunità a Covid-19 non ci dà immunità alla solitudine che a volte è molto più pericolosa di un virus ...

Tuttavia, oggi non parleremo così tanto della solitudine e delle sue conseguenze, ma di come Covid-19 abbia cambiato l'intero settore degli appuntamenti sul web. Diamo un'occhiata ai siti e alle app che sono saliti alle stelle in popolarità negli ultimi due anni. Osserviamo anche alcune delle interessanti funzioni dei servizi di appuntamenti, il cui sviluppo, in una certa misura, è dovuto a Covid-19.

Incontri online come la principale tendenza durante l'auto-isolamento

È abbastanza logico che la mancanza di comunicazione nel mondo reale abbia costretto le persone ad andare a cercarla online. Parliamo di un numero di persone enorme. Già nel 2020, molti siti per gli appuntamenti e la comunicazione hanno mostrato un aumento del numero di utenti del 20-30% e altri ancora di più.

Diamo un'occhiata a cosa sono queste piattaforme online e perché hanno attirato nuovi utenti durante la pandemia.

Social networks

Instagram — uno dei social network più conosciuti, si è trovato in una posizione molto ambigua. Da un lato, gli utenti hanno utilizzato attivamente Instagram, presi dalla noia, ma dall'altro non c'erano nuovi contenuti per le pubblicazioni a causa dell'auto-isolamento generale. Pertanto, non vi è stato un rapido salto nella popolarità del social network.

Facebook — Il più grande social network, che, tuttavia, ha perso un gran numero di utenti negli ultimi anni e quelli già esistenti non sono attivi come una volta. A proposito, recentemente sul podcast di Joe Rogan, il proprietario di Meta (ex Facebook) Mark Zuckerberg ha ammesso di essere già stanco di gestire Facebook e vuole prestare maggiore attenzione al suo metaverso.

TikTok — Un vero fenomeno tra i moderni social network, che, anche prima della pandemia, ha mostrato una rapida crescita tra il pubblico. Difatti, nel 2019-2020, l'interesse per Tiktok è cresciuto alla velocità della luce. Brevi video si sono rivelati il ​​formato perfetto per passare il tempo da solo. Tanto che i video analoghi di Tiktok sono apparsi su tutte le piattaforme più famose: Instagram (bobine), YouTube (Shorts), ecc.

YouTube — Un servizio di hosting di video che era famoso anche prima della pandemia, ma è stato durante il periodo di rigorosa quarantena che il numero di visualizzazioni qui è aumentato in modo significativo-del 10-25%, il che è parecchio per gli standard di tale piattaforma. È vero però, che YouTube abbia risentito della pandemia allo stesso modo di Instagram. È diventato molto più difficile per molti autori creare nuovi contenuti. Soprattutto per i blogger di viaggi, le cui vite sono state molto colpite da Covid-19.

App per incontri e comunicazioni

Tinder — Uno dei servizi di incontri più utilizzati al mondo, in cui il pubblico è diventato il 60-70% più attivo durante la pandemia, secondo gli stessi sviluppatori. Ma allo stesso tempo, c'erano persone che, al contrario, hanno abbandonato gli appuntamenti online in linea di principio, rendendosi conto che durante la quarantena e l'auto-isolamento, le possibilità di un incontro sono molto poche. Ora la situazione è tornata più o meno alla normalità. A proposito, Tinder ha anche uno speciale "stemma" che indica se l'utente è vaccinato o meno.

Bumble — Un'app di appuntamenti in cui solo le ragazze possono iniziare la comunicazione. Il servizio è diventato ancora più famoso durante la pandemia. Prima di tutto, tra le ragazze che vogliono fare conoscenze in un ambiente più comodo e non sentire la pressione di uomini troppo ossessivi.

Hinge — Un altro famoso servizio di incontri online che ha visto una consistente crescita del pubblico. Gli sviluppatori sottolineano che Hinge utilizza un algoritmo di accoppiamento unico che ha ricevuto il premio Nobel ai suoi tempi. Questo approccio "scientifico" si è rivelato molto allettante per il pubblico. Soprattutto per quegli utenti che sono pronti per una relazione seria.

Chat video

Omegle — una chat video anonima gratuita che ha triplicato il suo pubblico durante la pandemia! Se prima del Coronavirus di solito c'erano fino a 10 mila persone online contemporaneamente, all'inizio del 2020 ce n'erano circa 30 mila. Purtroppo, però, gli sviluppatori non hanno migliorato o aggiornato la loro chat video in alcun modo, che non si adattava a molti. Quindi anche le alternative a Omegle hanno iniziato ad aumentare il numero degli utenti.

CooMeet — Un grande servizio analogo di Omegle, in cui il filtro di genere non sbaglia mai e ogni ragazza deve passare la verifica del profilo. Per gli uomini, questa è forse la migliore alternativa Omegle per comunicare con il genere opposto. A proposito, questo sito ha un traduttore di messaggi integrato, grazie a cui puoi facilmente comunicare anche con stranieri.

OmeTV — Una semplice alternativa Omegle con un filtro di genere di base. Non funziona bene come CooMeet, perché gli utenti non confermano i dati personali e l'algoritmo è molto facile da ingannare. Tuttavia, dato che non esiste affatto un filtro di genere in Omegle, OmeTV sembra molto più interessante e funzionale a paragone. È anche presente un traduttore di messaggi integrato.

Tinychat — un servizio di streaming video che ha mostrato buoni tassi di crescita durante la pandemia. Non è molto adatto per chi è alla ricerca di nuovi incontri, ma consente di guardare interessanti trasmissioni in diretta o di trasmettere propri video in streaming.

Azar — una combinazione di un'app di appuntamenti, una chat video anonima e messaggistica istantanea. Una buona opzione per coloro che hanno bisogno di "tutto in uno". D'altra parte, l'eccesso di funzioni e formati di comunicazione può solo scoraggiare le persone. Durante la pandemia, gli sviluppatori hanno lavorato attivamente (e continuano a farlo) per migliorare il loro servizio, quindi almeno vale la pena monitorarne lo sviluppo.

Cosa succederà agli appuntamenti online dopo la fine della pandemia?

In effetti, è importante fare un'altra domanda qui: la pandemica Covid-19 finirà in linea di principio? Molti ricercatori ritengono che l'umanità non sarà più in grado di sradicare completamente Covid-19. Il virus si muta gradualmente, formando nuovi ceppi contro i quali i vaccini sono meno efficaci. La natura di questi virus è tale che nel tempo diventano più contagiosi, ma meno pericolosi.Pertanto, è probabile che Covid-19 alla fine diventerà un luogo comune come l'influenza stagionale. Certo, sarà ancora pericoloso per la salute, ma non come nel 2019-2020.

Quando finalmente "andremo d'accordo" con il coronavirus, la domanda di appuntamenti online potrà effettivamente diminuire. Ma negli ultimi due anni, le persone sono diventate già così abituate al formato di appuntamenti online che probabilmente sarà con noi per sempre. Dopotutto, conoscere qualcuno nel web è più facile, più conveniente e più sicuro e spesso ancora più efficace del tentativo di iniziare una conversazione con uno sconosciuto nella realtà.