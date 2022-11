A Sala Biellese giornata di festa tra banchetti e buon cibo per il patrono San Martino FOTO

Una fantastica giornata di festa tra allegria e buon cibo quella per festeggiare la ventottesima edizione della festa patronale di San Martino a Sala Biellese. 59 banchetti tra hobbisti, antiquariato e cose mangerecce hanno colorato le vie del paese, lasciando stupore tra la folla presente.

Erano in molti gli spettatori agli spettacoli dei gruppi musicali itineranti che hanno colto l’occasione di una suonata tutti in compagnia con l’intrattenimento del gruppo Folkloristico dei Frustatori e Controcorrente; gli Eva Cèra che, festeggiando i loro 20 anni di fondazione, hanno rallegrato la festa con il loro entusiasmo; una novità a ritmo di tamburi sono stati, invece, i Tribù Drum Circle con il loro cadenza contagiosa. Un grande lavoro è stato fatto anche delle Associazioni Salesi, che con l’appoggio dell’amministrazione comunale, tiene vivo il paese portando giorni di festa tra la comunità. Polenta concia, trippa, crespelle e salsiccetta sono alcuni dei piatti proposti dalle Associazioni.

L’Asilo Infantile Ottavio Rivetti ha divertito i piccoli bambini con giochi e banco di beneficenza la quale, amministrazione e mamme hanno condiviso volontariamente la preparazione di torte e dolcetti. La storica Casetta del Parampampoli suscita sempre grande interesse e grande partecipazione durante la manifestazione regalando attimi di convivialità tra giovani e non. Altro appuntamento della giornata è stata la Mostra espositiva “Donne” di Cosetta Marinello e Viviana Rametta con quadri e opera d’arte. Dei veri capolavori.

“La Festa Patronale di San Martino è sempre stata per Sala un momento di ritrovo, la quale i giovani, emigrati nelle città per studio e lavoro, ritornano costantemente ogni anno per questo appuntamento – spiegano gli organizzatori - Attimo che per la comunità di Sala, crea l’emozione di rivivere i momenti passati, ritrovando quei ragazzi che un tempo hanno condiviso la loro quotidianità con il proprio paese. Ora non ci resta altro che attendere la serata della Bagna Cauda presso il salone della Proloco di Sala che si terrà sabato 19 Novembre, per concludere la sentita Festa Patronale con l’estrazione della decima Lotteria di San Martino”.