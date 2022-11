A Sagliano ospiti con presentazione del libro “Costruiamo la Speranza”

Grazie all’interessamento dei comuni di Sagliano Micca e Miagliano e all’Associazione Piccolo Fiore e al rapporto che, da sempre, li lega alla Cooperativa Domus Laetitiae, sabato 19 novembre alle ore 21 presso il Salone Polivalente “Luigi Varnero” di Sagliano Micca, si svolgerà la presentazione del libro “Costruiamo la Speranza”, serata moderata dal sociologo biellese Bruno Guglielminotti. Saranno presenti ospiti d’eccezione: Enzo Muscia, imprenditore sociale, conosciuto come il lavoratore di Saronno che è riuscito nell’impresa di rilevare l’azienda che voleva licenziarlo, salvando amici e colleghi.

È stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, ha narrato la sua storia nel libro “Tutto per tutto” e la sua vicenda è stata anche raccontata nella fiction “Il mondo sulle spalle”, un film interpretato da Beppe Fiorello; Beppe Vailati, insegnante ed educatore, cresciuto a Monterosso, in provincia di Bergamo. Fin da piccolo insegue il sogno di diventare calciatore, giocando per anni nel settore giovanile dell'Alzano Virescit. Dopo alcune esperienze, lascia il calcio e si dedica allo studio: si laurea in Filosofia presso l'Università Cattolica. In seguito entra in Seminario decidendo però, alla fine, di non diventare prete. Attualmente studia teologia, fa l'allenatore di calcio ai ragazzi ed è fidanzato. Dell'esperienza calcistica conserva il ricordo di Piermario Morosini, che ha conosciuto personalmente e di cui parla nel suo libro “Mario gioca semplice”. Giangiacomo Schiavi, giornalista, scrittore ed ex direttore del Corriere della sera.

La serata, a ingresso libero, è patrocinata dall’Unione Montana Valle del Cervo La Bursch e da tutti i comuni della Valle Cervo: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano e Tollegno. Le offerte, raccolte per l’acquisto del libro, saranno devolute all’Associazione Piccolo Fiore per sostenere i progetti socio-educativi degli ospiti della Domus Laetitiae.