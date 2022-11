ViviAmo Candelo, consegnata donazione ANGSA "Casa per l'Autismo"

Oggi pomeriggio, martedì 14 novembre, l'associazione ViviAmo Candelo ha consegnato ad ANGSA Biella APS - Associazione Nazionale Genitori persone c/o la "Casa per l'Autismo" di Candelo la donazione frutto della festa d'estate organizzata nei mesi di luglio e agosto scorsi, con il patrocinio del comune di Candelo ed in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco di Candelo.

“Siamo fieri del risultato ottenuto e non smetteremo mai di ringraziare tutte le persone e associazioni che ci hanno aiutato e tutti coloro i quali hanno partecipato e con la loro presenza hanno contribuito a questo risultato – spiegano - Presente con noi alla consegna anche Selena Minuzzo, vicesindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale”.