Cantieri over 58, a Cerrione si cerca una persona

Il comune di Cerrione ha nuovamente ottenuto il finanziamento per cantieri over 58. Il nuovo progetto sempre in ambito socio assistenziale è denominato "Ti vengo a trovare" e per la sua realizzazione è previsto l'impiego di una persona. La durata sarà di 260 giornate lavorative. L'indennità è fissata in 20 euro al giorno per 4 ore giornaliere di lavoro. 20 ore settimanali. Le domande devono essere presentate entro le ore 13 del 25 novembre.