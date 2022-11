Un seminario per il personale degli Asili Nido pubblici e privati e nelle Scuole d’Infanzia del Biellese

Sabato 19 Novembre (ore 9.00-13.00) presso il Salone Polivalente Via dei Giovani n.6 Mongrando (BI) si terrà un seminario rivolto al personale che lavora negli Asili Nido pubblici e privati e nelle Scuole d’Infanzia del Biellese.

Il programma, definito in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, consentirà un approfondimento sui recenti Orientamenti Nazionali per i Servizi educativi per l’infanzia, adottati con Decreto Ministeriale 24 febbraio 2022 n. 43, e vedrà la presenza di qualificati relatori tra cui la Prof.ssa Moira Sannipoli, ricercatrice e docente presso l’Università di Perugia.

Il seminario è una iniziativa coordinata dal Consorzio I.R.I.S. in collaborazione con Enti pubblici e privati che gestiscono Servizi per l’Infanzia nel Biellese e che hanno sottoscritto un Accordo finalizzato a garantire un’offerta formativa continuativa, sul territorio, per la figura professionale dell’Educatore per la Prima Infanzia. I saluti istituzionali del seminario di Sabato saranno a cura dell’Assessore Luisa Nasso del Comune di Mongrando che è uno degli Enti sottoscrittori dell’Accordo.

L’Accordo prevede che si realizzino ogni anno n. 2 seminari (aperti ad Educatrici, Insegnati Scuola Infanzia, Responsabili Servizi e Amministratori della Provincia di Biella) e 2 corsi di formazione (destinati al personale delle organizzazioni aderente all’Accordo). A partire dall’anno 2016 ad oggi sono stati organizzati n. 11 seminari e n. 11 corsi. Tutta la formazione realizzata ha assunto a riferimento la nuova visione dei Servizi prima infanzia prevista dalla Legge 107/2015 cosiddetta “La Buona Scuola” che istituisce il Sistema integrato di Educazione e istruzione 0-6.

Per tale ragione le iniziative formative sono state via via aperte anche agli Insegnanti della Scuola dell’infanzia. Gli eventi sono possibili grazie ai partecipanti di un Comitato ristretto composto da Educatrici di Nidi d’Infanzia e dall’Agenzia Formativa Finis Terrae, organizzatrice delle iniziative, che si incontrano periodicamente e progettano i contenuti degli eventi formativi che vengono via via realizzati. Un lavoro corale che mette insieme contributi di molti per dedicare un’attenzione continuativa alla formazione di Educatrici, Educatori e Insegnanti che quotidianamente si prendono cura dei nostri bambini.