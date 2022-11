Federcarrozzieri imprese a rischio estinzione. Bonino: "Situazione preoccupante"

Si è svolto ieri domenica 13 novembre a Settimo Torinese il convegno regionale voluto da Federcarrozzieri per lanciare un forte grido di allarme sulla situazione difficile in cui versano le carrozzerie attualmente. I costi fuori controllo, la crisi legata alla pandemia e un rapporto sempre più difficile con le compagnie assicurative stanno mettendo in ginocchio il settore.

"La situazione è preoccupante - afferma il biellese Bonino - dobbiamo lottare tutti i giorni, non solo con i rincari, ma con le compagnie assicurative che stanno distruggendo il mondo delle riparazioni auto preoccupandosi solo di fare utili a discapito di imprese e di consumatori. La situazione in Piemonte è tragica e nonostante una legge certa si continua a subire lo stra potere dei grandi gruppi assicurativi che non rispettano le regole e vogliono appropriarsi del mondo delle carrozzerie". "Presto - continua Bonino - ci troveremo di fronte a vetture riparate solo sulla base di interessi commerciali dove verrà meno la sicurezza di una lavorazione sicura".

Numerose le istituzioni regionali e nazionali intervenute e pronte a fermare questa situazione ristabilendo il rispetto delle regole di un mercato libero.

"Esiste una legge dal 2017 che tutela la libertà di scelta - conclude il carrozziere biellese membro del consiglio direttivo nazionale - ogni danneggiato ha il diritto di scegliere in piena libertà il proprio riparatore di fiducia, qualsiasi altra informazione in merito che non rispetta questi criteri è falsa".