Quanti frutti agli orti delle scuole di Portula

Anche quest’anno “L’orto e il giardino per i bruchi e le farfalle… e non solo” della scuola di Portula ha prodotto tanti frutti. “Un grazie particolare va ai genitori e nonni che a turno hanno accompagnato i loro figli o nipoti a bagnare e curare l’orto, così che quando siamo tornati a scuola a settembre abbiamo potuto ammirare i suoi fiori e raccogliere i suoi frutti – spiegano gli insegnanti - Quest’anno, sebbene la calda e arida estate, il nostro orto ha dato tanti buoni frutti: cavoli, broccoli, finocchi, carote, pomodori, zucchine, patate, zucche e perfino un piccolo melone! Molti frutti dall’orto sono andati direttamente nel nostro piatto: abbiamo gustato moltissimi pomodorini, assaggiato il melone e con le zucche le nostre cuoche, che ringraziamo moltissimo, hanno cucinato un buonissimo passato che abbiamo mangiato in mensa! Ora i nostri cavoli, con la collaborazione dei cuochi della Pro Loco e dell’Associazione Asilo di Portula, saranno tra gli ingredienti della Polenta e tapelun”.