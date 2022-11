Ysangarda Trail, la carica dei 600 per edizione da record: ecco i vincitori FOTO

Tanti partecipanti questa mattina a Castellengo di Cossato per la 18ª edizione della Ysangarda Trail, corsa organizzata da Paolo Boggio e dallo staff di Sport&Natura Running Team sotto l'egida dell'Ente di Promozione Sportiva Csen. Record di iscritti: ben 606 sui tre percorso proposti andando a superare quota 511 raggiunta nel 2013, precedente record.

Nell'albo d'oro della corsa lunga di 19 chilometri con dislivello di 400 metri positivo/negativo ci finiscono il novarese Andrea Zucchiatti e la biellese Angelica Bernardi. Zucchiatti ha tagliato il traguardo in 1h15'30" precedendo il biellese Gabriele Gazzetto (1h17'22") e l'ossolano Alessandro Losa (1h17'54"). Angelica Bernardi, anche lei al primo successo, ha chiuso in 1h26'22" precedendo l'inglese Rachele Young (1h30'12") e la varesina Greta Banfi (1h32'33"). Sul percorso di 12 chilometri (300 metri di dislivello) primo al traguardo il valsesiano Francesco Guglielmetti con il tempo 49'28" davanti ai biellesi Enrico Alfisi (50'43") e Tommaso Bonino in 51'04". Tra le donne podio per due terzi biellese: ha vinto Cecilia Corniati in 59'07" davanti alla sorella Irene Corniati (59'21"). Sul terzo gradino del podio la varesina Elena Benecchi (1h03'00").

Sul percorso corto di 6 chilometri con 100 metri di dislivello il carattere era assolutamente non competitivo, con tanti tantissimi camminatori (ma ce n'erano anche parecchi sul percorso di 12 chilometri). Alcuni hanno corso e i primi a giungere al traguardo sono stati nell’ordine Andrea Musa (22’34”), Davide Murdaca (26’22”) e Alfredo Rigamonti (27’49”). Tra le donne, invece, prima Linda Massocco (34'40") che ha preceduto (Roberta Di Genua) e due partecipanti arrivate insieme in 36'10" Silvia Canella e Claudia Zammuner. Nel più classico spirito conviviale, a fine gara tutti i partecipanti hanno potuto usufruire di un ristoro con cibo e bevande. Ai migliori di ogni distanza è stato consegnato un premio in natura.

ALBO D'ORO MASCHILE (non sono conteggiate i vincitori del 6K) 8 vittorie: Enzo Mersi (lungo 2008, 2010, 2015 e 2018, corto 2011, 2013, 2014 e 2016). 2 vittorie: Alberto Porrino (unico 2006, lungo 2009), Stefano Velatta (lungo 2011 e 2012), Daniel Borgesa (lungo 2018 e 2019), Cristian Minoggio (lungo 2017 e 2021). 1 Vittoria: Paolo Coda (unico 2004), Paolo Zilvetti (unico 2005), Lhoussaine Oukhrid (unico 2007), Adriano Zucco (corto 2008), Gianluca Finotello (corto 2009), Alberto Da Col (corto 2010), Valentino Osiliero (corto 2012 e 2013), Mauro Toniolo (lungo 2013), Maurizio Fenaroli (lungo 2014), Davide Allavena (corto 2015), Stefano Rinaldi (lungo 2016), Andrea Nicolo (corto 2017), Alessandro Pisani (corto 2019), Federico Poletti (corto 2021), Andrea Zucchiatti (lungo 2022), Francesco Guglielmetti (corto 2022).

ALBO D'ORO FEMMINILE (non sono conteggiate le vincitori della 6K) 5 vittorie: Marcella Belletti (lungo 2009, corto 2012, 2013, 2014 e 2016). 4 vittorie: Monica Moia (lungo 2015, 2017, 2018, 2019). 2 vittorie: Cecilia Mora (unico 2007, lungo 2008), Beatrice Lanza (corto 2008 e 2009), Joanna Drelicharz (corto 2010 e 2011), 1 Vittoria: Rosanna Mattè (unico 2004), Stefania Cagnoli (unico 2005), Daniela Maestroni (unico 2006), Francesca Canepa (lungo 2010), Marina Plavan (lungo 2011), Genny Garda (lungo 2012), Lucia Rosso (lungo 2013), Daniela Carpani (lungo 2014), Eugenia Vasconi (corto 2015), Manuela Brizio (lungo 2016), Barbara Cravello (corto 2017), Selena Bernardi (corto 2018), Susanna Bozzalla (corto 2019), Lisa Borzani (lungo 2021), Sonia Destro (corto 2021), Angelica Bernardi (lungo 2022), Cecilia Corniati (corto 2022).